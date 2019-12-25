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США могут отправить военных в Тунис "из-за России"
Сегодня, 10:03
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lesjasap

США могут отправить военных в Тунис "из-за России"

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Америка хочет отправить дополнительные силы, чтобы решить конфликт на севере Африки.

США могут отправить военных в Тунис "из-за России". Об этом сообщили представители пресс-службы Африканского командования Вооруженных сил США Стивен Таунсенд. Эксперт объяснил журналистам, что Америка планирует  отправить на материк дополнительный "воинский контингент". Данная мера связана с усилением позиций России на территории Северной Африки.

Стивен Таунсенд заявил, что Пентагон беспокоится об обеспечении безопасности в африканском регионе. Эксперт считает, что РФ "раздувает пламя конфликта в Ливии". На данный момент американские военные изучают возможную реакцию на действия Москвы в Африке.

Напомним, что 26 мая Африканское командование ВС США официально заявило о том, что Россия перебросила собственную авиацию на территорию Ливии.По данным американцев, в страну перебазировались несколько истребителей МиГ-29 и Су-24.

Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну.

Теги: африка, сша, тунис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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