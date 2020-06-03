"Аль-Джуфра" пополнилась несколькими ЗРК "Бук".

ЗРК "Бук" защитят авиабазу Хафтара в Ливии от турецких F-16. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозрения" со ссылкой на информацию от эксперта Бабака Тагваи. Специалист пояснил, что авиабаза "Аль-Джуфра", принадлежащая Ливийской национальной армии, усилена системами российского производства "Бук". В ответ на это Анкара направила силам Правительства национального согласия транспортный самолет C-130 Hercules, для сопровождения собственных истребителей.

ЗРК средней дальности "Бук" (М1-2 или М2) перебрасываются на авиабазу ЛНА "Аль-Джуфра" для её защиты от авиаударов турецких истребителей F-16 Бабак Тагваи, военный эксперт

Источник заметил, что на авиабазе ЛНА до сих пор находятся несколько аппаратов "Панцирь-С1E", которые принадлежат армии ОАЭ. По сведениям от издания Defenseworld.net, власти страны не располагают информацией о том, кто именно предоставил ЛНА "Буки" для размещения на ливийской авиабазе. Пентагон обвиняет Россию в переброске в страну минимум 14 истребителей.

Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры.