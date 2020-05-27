Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель оборонного ведомства США Джонатан Хоффман. По словам чиновника, Москве и Анкаре следует заниматься мерами дипломатической поддержки, а также борьбы с терроризмом, а не боевыми действиями.
США выступают против военных наступлений в этом регионе. Мы просили все стороны, которые там действуют – россиян, турков и других – прекратить свои действия там
Джонатан Хоффман, представитель Пентагона
Напомним, что ранее РФ неоднократно опровергала обвинения Запада в участии в ливийском конфликте. Подобные предположения российские дипломаты называют голословными. Москва отмечает, что выступает за мирное решение конфликта и не направляет наемников на территорию страны. Россия поддерживает контакты с обеими сторонами, участвующими в гражданской войне.
Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии.
Видео: Youtube/ TRT World
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все