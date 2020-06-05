Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара

Вертолет попал на запись видеокамеры сил ПНС.

Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщили вечером 4 июня представители Telegram-канала "Военный Осведомитель". По информации от журналистов, Правительство национального согласия смогли захватить вертолет, который принадлежит силам Ливийской национальной армии.

Известно, что боевая машина находилась на территории аэропорта Триполи. Этот объект, как и вся ливийская столица, оказались под контролем ПНС. О других подробностях захвата вертолета не сообщается. О полном контроле административных территорий Триполи представители ПНС заявили днем 4 июня. Бойцы ЛНА оказались отброшены от столицы. Они продолжают отступление.

От пленного бойца потребовали рассказать правду о россиянах в Ливии.

Видео: Telegram/ Военный Осведомитель