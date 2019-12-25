Хафтар отказался от переговоров с ПНС до вывода турецких военных из Ливии

Фельдмаршал ЛНА попросил Египет задействовать соглашение о “совместной межарабской обороне”.

Фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от переговоров с Правительством национального согласия до вывода турецких военных из Ливии. Об этом сообщили журналисты из "Аль-Арабия". По данным издания, командующий Ливийской национальной армией заявил властям Египта, что отказывается от мирных переговоров с ПНС, пока турецкие солдаты находятся на территории государства.

Хафтар придерживается своей позиции о том, что турецкие военные должны быть выведены до начала переговоров с Правительством согласия журналисты из "Аль-Арабия"

Напомним, что Халифа Хафтар в среду, 3 июня прибыл в Каир для переговоров с правительством Египта. Официальных заявлений о визите ливийского фельдмаршала не было. В ходе разговора в Каире командующий отметил, что до начала переговоров свои боевые позиции должны оставить и силы ПНС. Хафтар попросил Египет задействовать соглашение о "совместной межарабской обороне", чтобы противостоять агрессорам в Ливии.

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи.