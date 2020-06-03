Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Бойцов ЛНА обстреляли силы ПНС.

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара попала в засаду у Триполи. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный Осведомитель". Они опубликовали ролик, на котором запечатлена засада Правительства национального согласия. Военные напали на силы ливийской национальной армии.

На кадрах видно, как военнослужащие ПНС обстреливают конвой ЛНА. Пострадавшие бойцы предпринимают попытку сбежать с места облавы. В результате атаки один из автомобилей ЛНА загорается.

Напомним, что ранее детали плана по зачистке территории около международного аэропорта Триполи раскрыл представитель ПНС Мухаммад Кануну. Полковник рассказал, что солдатам приказали продвигаться вперед и выслеживать остатки "хафтаровцев".

Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну.