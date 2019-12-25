Боец ЛНА заявил, что в его батальоне не было российских военных.

От пленного бойца потребовали рассказать правду о россиянах в Ливии. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Almanara Libya. Авторы поста заявили, что на кадрах запечатлен солдат, который воевал на стороне Ливийской национальной армии. Затем его взяли в плен военнослужащие Правительства национального согласия на юге Триполи.

Пленного бойца зовут Сулейман Абдалла Сулейман Мухаммад Али. Задержанного спросили о том, были ли русские бойцы в его батальоне. На этот вопрос мужчина ответил отрицательно. Он заявил, что не знает ничего о том, сколько в Ливии русских и где именно они находятся.

Также у пленного пытались узнать о том, сколько в его батальоне воевало представителей джанджавидов (бойцов суданского проправительственного ополчения). Мужчина ответил, что он видел одну роту.

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