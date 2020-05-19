Военный призывает отказаться от советских Т-72 в пользу американских Abrams.

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны. Об этом эксперт Вальдемар Скшипчак заявил журналистам издания Кresy. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что для Варшавы уже поздно заниматься обновлением имеющихся у нее советской боевой техники. По мнению специалиста, лучшим решением для страны будет отказаться от дальнейшего использования танков из СССР. Вместо нее военный предлагает перейти на американскую технику. Генерал напомнил, что на территории Польши можно осуществить сборку американских танков Abrams.

Я танкист. Мне знакомы эти темы уже 30 лет. И я могу точно сказать, что мы не в состоянии сделать ничего с этими танками, потому что мы не имеем соответствующего потенциала Вальдемар Скшипчак, польский генерал

Вальдемар Скшипчак заметил, что в отличие от Польши, Россия справилась с задачей по модернизации танкового арсенала. Военные успешно обновили T-72Б3M. По данным чиновника, Вооруженные силы РФ до завершения 2020 года получат 120 обновленных танков, пока Польша "30 лет топчется на одном месте".

Украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США.

Видео: Youtube/Vesp691