Опубликована боевая техника, находящаяся в Аризоне.

Украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США. Об этом сообщили военные эксперты при помощи Twitter-аккаунтов. В социальных сетях появились фотографии, сделанные на территории полигона Юма в штате Аризона. На спутниковом снимке зафиксировано, что боевая машина Украины хранится вместе с танками Т-72, БМП-1 и БМП-2.

Напомним, что на данном военном полигоне проводились испытания многих образцов боевой техники. Объект считается одним из самых крупных в США. На нем тестировались M1A2 Abrams, Stryker, Bradley, AH-64D, беспилотники и другое вооружение. Специалисты пояснили, что для оценки эффективности машин и оружия часто используются иностранная или отечественная бронетехника. В США заметили, что часть списанной техники куплена по официальным каналам. Речь идет, например, о сделке с ФРГ, которая получила под свое управление арсенал вооружения ГДР. Частично техника досталась американцам после вооруженных конфликтов. В этот список попадает иракские танки Т-72. Их захватили во время войны 1991 года. Это произошло после освобождения Кувейта.

В Сирию переброшено более сотни российских танков Т-90.