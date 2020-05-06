В Сирию переброшено более сотни российских танков Т-90

"Саратов" доставил в порт Тартус российские танки и бронетехнику.

В Сирию переброшено более сотни Т-90. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По данным издания, российская сторона направила в регион военного конфликта 150 танков и бронетехники. Боевая техника прибыла в Сирию через местный порт Тартус. Там располагается военная база России. Танки и оружие в Сирию перевозил корабль ВМФ РФ "Саратов".

Представители арабского издания Al-Masdar News рассказали о том, что прибытие Т-90 из России связано с мощной атакой в провинции Идлиб, которую организовали турецкие ВВС. Она была произведена около месяца назад. В ходе нападения погибло несколько солдат и ликвидирован ряд боевой техники, включая танки и бронетранспортеры.

Морской наблюдатель Йорук Исик рассказал, что 197-ой десантный корабельный отряд Черноморского флота класса Тапир (по классификации НАТО: Аллигатор) перешел пролив Босфор еще 10 апреля. Спустя месяц снимок российского корабля вместе с грузом оказался опубликован в социальных сетях.

В NI объяснили, зачем Россия отправляла "Армату" в Сирию.

Видео: Youtube/ Минобороны России