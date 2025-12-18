В Саратове двое мужчин потеряли сознание и погибли в колодце

К моменту прибытия городских спасателей они были уже мертвы.

Трагический инцидент, в результате которого погибли два мужчины, произошел в Кировском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба региональной службы спасения.

По предварительной версии, утром во время работ на улице Технической двое сотрудников организации спустились в колодец городской сети водоснабжения для проверки выполненных врезок. При этом мужчины не использовали средства индивидуальной защиты.

Внутри колодца оба работника упали без сознания и скончались. Сотрудники службы спасения извлекли тела погибших из колодца. На месте трагедии работали медики и представители правоохранительных органов.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также проводится комплекс мероприятий по оценке действий должностного лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Ране аналогичный инцидент произошел во Владимире. Двое рабочих водоканала погибли из-за отравления метаном при ремонте сетей.

Фото: Piter.tv