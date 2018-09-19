Т-72 "Урал" vs Abrams: на учениях в Польше прошел танковый бой

В сети опубликовали видео боя.

В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше. В рамках учений был проведен танковый бой между Abrams и Т-72М. Видео выложили на YouTube-канале Defense Video News.

Т-72 "Урал" является советским средним и основным танком. Его используют в странах СНГ, в странах Варшавского договора, в Ираке, Сирии, Индии, Финляндии.

M1 Abrams – основной боевой танк США. Его выпуск начался в 1980-ом году. Его используют во многих странах, в том числе в Саудовской Аравии.

Ранее Минобороны опубликовало видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море.