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Т-72 "Урал" vs Abrams: на учениях в Польше прошел танковый бой

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В сети опубликовали видео боя.

В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше. В рамках учений был проведен танковый бой между Abrams и Т-72М. Видео выложили на YouTube-канале Defense Video News.

Т-72 "Урал" является советским средним и основным танком. Его используют в странах СНГ, в странах Варшавского договора, в Ираке, Сирии, Индии, Финляндии. 

M1 Abrams – основной боевой танк США. Его выпуск начался в 1980-ом году. Его используют во многих странах, в том числе в Саудовской Аравии. 

Ранее Минобороны опубликовало видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море.

 

Теги: m1 abrams, военные учения, т-72 урал, танки
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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