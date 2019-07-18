Минобороны опубликовало видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море

Ракета способна поражать надводные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн.

Минобороны опубликовало в YouTube кадры пусков крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота в Японском море.

На кадрах видны эсминец "Быстрый" и ракетный катер Р-24. П-270 "Москит" должен был поразить мишень, которая находилась в 60-ти километрах. "Москит" - сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета, разрабатывать ее начали в 1973 году. В 1984 году она была принята на вооружение.

Данную ракету также используют в Индии, Китае, Иране и Вьетнаме. Ракета способна поражать надводные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн. Дальность стрельбы – до 120 километров по маловысотной траектории и до 250 километров при высотном профиле полета.

Ранее два ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтики.

Фото и видео: YouTube/ Минобороны