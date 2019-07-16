Два ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтики

Минобороны опубликовало видео с плановым полетом стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

15 июля два Ту-160 ("Белые лебеди") выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря. На определенных этапах российские ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. Полет продолжался 7 часов. После выполнения задачи Ту-160 вернулись на аэродром базирования.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств. Минобороны РФ

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Видео: Минобороны РФ