Опубликовано видео с места крушения самолета на частный дом в Чечне

Сегодня утром, 16 июля, в станице Новощедринская Шелковского района Чеченской Республики произошло крушение легкомоторного самолета.
Сигнал о крушении поступил в 7 часов 58 минут. Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в станице. Дом наполовину разрушен, а самолет получил незначительные повреждения. Сообщается, что пилот сломал ключицу, а жители дома получили сильный шок. Все четверо доставлены в больницу.
Кроме того, при падении самолет повредил линии электропередач, и несколько населенных пунктов остались без электричества.
Причины катастрофы выясняются.
Видео: Mash
Фото: MDK
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