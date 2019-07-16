  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:40
327
MShaffter
Код вставки плеера

Опубликовано видео с места крушения самолета на частный дом в Чечне

0 0

Легкомоторный самолет потерпел крушение и рухнул на жилой дом Новощедринская Шелковского района.

Сегодня утром, 16 июля, в станице Новощедринская Шелковского района Чеченской Республики произошло крушение легкомоторного самолета.

Сигнал о крушении поступил в 7 часов 58 минут. Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в станице. Дом наполовину разрушен, а самолет получил незначительные повреждения. Сообщается, что пилот сломал ключицу, а жители дома получили сильный шок. Все четверо доставлены в больницу.

Кроме того, при падении самолет повредил линии электропередач, и несколько населенных пунктов остались без электричества.

Причины катастрофы выясняются.

Видео: Mash

Фото: MDK

Теги: авиакатастрофа, крушение самолета, новости россии, новости чечни
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии