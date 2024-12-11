Кадры сняты вблизи деревни Викторовка Кореневского района.

Российским министерство по обороне в социальных сетях продемонстрированы кадры с подбитым барражирующим припасом "Ланцет" танка Abrams американского производства. Известно, что тяжелая техника находилась на службе Вооруженных сил Украины в приграничных территориях Курской области. Однако отечественный дрон-камикадзе успешно ликвидировал объект противника. Боевая задача выполнена вблизи населенного пункта Викторовка Кореневского района. Деревня находится на реке Блаховец, в трех километрах от государственной границы с киевским режимом.

Судя по появившимся кадрам операции, российский беспилотник попал в боковую нижнюю часть башни танка. Специалисты предполагают, что антидроновый "мангал" не помог технике ВСУ. После удара дрона машина внешне выглядела целой, а взрыва имеющегося боевого комплекса не произошло. При этом атака позволила оторвать у танки одну из гусениц. Предполагается, что БПЛА совершил несколько ударов, либо танк наехал на минное устройство.

Минобороны сообщило об уничтожении "Градом" опорных пунктов и техники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России