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Минобороны сообщило об уничтожении "Градом" опорных пунктов и техники ВСУ

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Задача выполнена в ходе СВО "Западом".

Российские боевые расчеты  реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" ликвидировали опорные пункты и технику Вооруженных сил Украины.  Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции на одном из оперативных направлений. Дополнительно распространились кадры, показывающие успешное выполнение задания отечественными артиллеристами.

Получили координаты, выехали и отработали по цели. Сначала было три пристрелочных - ребята навелись четко, корректуры никакой не было. И отработали туда оставшимися снарядами. То есть цель успешно поражена, расчеты молодцы.

старший офицер реактивной батареи с позывным "Борода"

МО сообщило о поражении "Тосочкой" опорного пункта ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, град, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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