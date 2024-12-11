Задача выполнена в ходе СВО "Западом".

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" ликвидировали опорные пункты и технику Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции на одном из оперативных направлений. Дополнительно распространились кадры, показывающие успешное выполнение задания отечественными артиллеристами.

Получили координаты, выехали и отработали по цели. Сначала было три пристрелочных - ребята навелись четко, корректуры никакой не было. И отработали туда оставшимися снарядами. То есть цель успешно поражена, расчеты молодцы. старший офицер реактивной батареи с позывным "Борода"

МО сообщило о поражении "Тосочкой" опорного пункта ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России