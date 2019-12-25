Сейчас 22-летний Тэйлор Ли арестован.

На американской территории задержан военнослужащий якобы за попытку передачи России секретных сведений о натовских танках M1 Abrams. Соответствующее заявление сделали представители министерства по юстиции. В профильном ведомстве объяснили, что в июле 2025 года арестованный в штате Техас мужчина отправил "подробную документацию" о боевой технике и обсуждал передачу с Москвой одного из "компонентов оборудования танка".

Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams. Джон Айзенберг, генпрокурор США по национальной безопасности

Минюст США уточнил, что июле в конце июля текущего года 22-летний Тэйлор Ли принес обещанную иностранному государству деталь от танка в заранее указанное место, после чего был задержан силовыми структурами. В настоящее время расследование инцидента проводит ФБР с командованием контрразведки при Армии США.

Показаны кадры подбитого "Ланцетом" танка Abrams ВСУ в курском приграничье.

Фото: pxhere.com