  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В США задержали военного якобы за попытку передачи РФ данных о танках Abrams
Сегодня, 8:35
115
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В США задержали военного якобы за попытку передачи РФ данных о танках Abrams

0 0

Сейчас 22-летний Тэйлор Ли арестован.

На американской территории задержан военнослужащий якобы за попытку передачи России секретных сведений о натовских танках M1 Abrams. Соответствующее заявление сделали представители министерства по юстиции. В профильном ведомстве объяснили, что в июле 2025 года арестованный в штате Техас мужчина отправил "подробную документацию" о боевой технике и обсуждал передачу с Москвой одного из "компонентов оборудования танка".

Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams.

Джон Айзенберг, генпрокурор США по национальной безопасности

Минюст США уточнил, что  июле в конце июля текущего года 22-летний Тэйлор Ли принес обещанную иностранному государству деталь от танка в заранее указанное место, после чего был задержан силовыми структурами. В настоящее время расследование инцидента проводит ФБР с командованием контрразведки при Армии США. 

Показаны кадры подбитого "Ланцетом" танка Abrams ВСУ в курском приграничье.

Фото: pxhere.com

Теги: abrams, минюст
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии