Разработчики исправили недочеты в двигателях и тепловизорах танка Т-14.

Денис Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами "Арматы". Об этом глава Минпромторга рассказал в интервью для журналистов ТАСС. Чиновник отметил, что разработчики справились с трудностями, возникшими с двигателями и тепловизорами танка Т-14.

И по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Глава ведомства добавил, что тепловизоры для Т-14 являются полностью импортозамещенным продуктом. Аппараты создаются на базе производства "Швабе". Испытания "Арматы" ведутся в соответствии с графиком, обозначенным Минобороны России. В скором будущей танк начнут продавать за границу.

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Видео: Минобороны России