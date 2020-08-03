Денис Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами "Арматы". Об этом глава Минпромторга рассказал в интервью для журналистов ТАСС. Чиновник отметил, что разработчики справились с трудностями, возникшими с двигателями и тепловизорами танка Т-14.
И по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании
Денис Мантуров, глава Минпромторга России
Глава ведомства добавил, что тепловизоры для Т-14 являются полностью импортозамещенным продуктом. Аппараты создаются на базе производства "Швабе". Испытания "Арматы" ведутся в соответствии с графиком, обозначенным Минобороны России. В скором будущей танк начнут продавать за границу.
На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams.
Видео: Минобороны России
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