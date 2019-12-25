Выпуском вакцины от COVID-19 в России будут заниматься компании "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм".

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о выпуске миллионов доз вакцин от коронавируса. Его слова приводит агентство ТАСС.

Министр отметил, что серийный выпуск вакцины, над которой работают в центре Гамалеи, начнётся уже в сентябре. Сначала выпуск будет вестись на контрактных площадках — производства будет исчисляться сотнями тысяч вакцин. Позже это число будет расти.

Выпуском вакцины от COVID-19 в России будут заниматься компании "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм", которые находятся во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Сейчас производства закупают необходимое для запуска оборужование.

Ранее мы писали, что СМИ сообщают о массовых скупках вакцины от коронавируса богатыми странами.