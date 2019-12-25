СМИ сообщают о массовых скупках вакцины от коронавируса богатыми странами

Это может спровоцировать негативную ситуацию в мире.

Bloomberg сообщает массовых скупках вакцины от коронавируса богатыми странами.

Известно, что США, Великобритания, Япония, а также страны ЕС договорились о поставках более 1,3 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Отмечается, что сделки до сих пор не закрыты. Великобритания будет закупать вакцину у Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — у Pfizer.

Аналитики подчёркивают, что это может спровоцировать негативную ситуацию в мире, так как странам-аутсайдерам может не хватить вакцины. При этом поставки вакцины могут быть монополизированы богатыми странами.

Ранее мы писали, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса.