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СМИ сообщают о массовых скупках вакцины от коронавируса богатыми странами
Сегодня, 9:15
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matveyvn

СМИ сообщают о массовых скупках вакцины от коронавируса богатыми странами

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Это может спровоцировать негативную ситуацию в мире.

Bloomberg сообщает массовых скупках вакцины от коронавируса богатыми странами.

Известно, что США, Великобритания, Япония, а также страны ЕС договорились о поставках более 1,3 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Отмечается, что сделки до сих пор не закрыты. Великобритания будет закупать вакцину у Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — у Pfizer.

Аналитики подчёркивают, что это может спровоцировать негативную ситуацию в мире, так как странам-аутсайдерам может не хватить вакцины. При этом поставки вакцины могут быть монополизированы богатыми странами.

Ранее мы писали, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса.

Теги: вакцина от коронавируса, евросоюз, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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