В первую очередь вакцину получат медики и учителя.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщают РИА новости.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в первую очередь соответствующую вакцину получат медики и учителя.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 разработали в центре Гамалеи. В настоящий момент, специалисты формируют документы для регистрации вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса.

Видео:YouTube / Правительство России