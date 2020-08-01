В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщают РИА новости.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в первую очередь соответствующую вакцину получат медики и учителя.
Клинические испытания вакцины от COVID-19 разработали в центре Гамалеи. В настоящий момент, специалисты формируют документы для регистрации вакцины.
Ранее мы сообщали о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса.
Видео:YouTube / Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все