Россия объяснила усиление контроля на границе ростом пассажиропотока.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

Правительство РФ объяснило усиление контроля на границе ростом пассажиропотока. Отмечается, что Россия предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов.

Напомним, что ранее под Минском задержали 32 сотрудников иностранной частной военной компании. Их подозревают в подготовке теракта.

Ранее мы сообщали о том, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов.

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