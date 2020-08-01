В субботу, 1 августа, стало известно о том, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов. Об этом заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телеканала ОНТ.
По его словам, несмотря на наличие билетов, россияне не собирались вылетать в Стамбул.
Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби
Александр Агафонов
Отмечается, что группа россиян управлялась "по военным стандартам". Якобы в одном из мессенджеров был создан чат под названием 1.ru с. Он был обозначен целью — управления личным составом.
Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии.
Видео:YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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