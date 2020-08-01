Задержанных подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что раскрыты детали встречи посла с задержанными россиянами в Минске. Об этом сообщают РИА новости.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что двоякие трактовки причин нахождения россиян на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными.

Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами Дмитрий Мезенцев

Напомним, что на территории одного из минских санаториев арестовали группу из 32 россиян. По предварительным данным, россияне прибыли в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Ранее мы сообщали о том, что Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.

Фото:YouTube / АТН: новости Беларуси и мира