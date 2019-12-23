В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что надеется на решение конфликта.

Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами Сергей Нарышкин

Напомним, что на территории одного из минских санаториев арестовали группу из 32 россиян. Агентство БелТА сообщило, что от туристов их отличало поведение и однотипная одежда в стиле милитари. По предварительным данным, россияне прибыли в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Ранее мы сообщали о том, что российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии.

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