В ней принимали участие заведующий консульским отделом и консул.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии. Об этом заявил консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия-24".

Известно о том, что встреча с задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В беседе принимали участие заведующие консульским отделом и консул.

Напомним, что на территории одного из минских санаториев арестовали группу из 32 россиян. Агентство БелТА сообщило, что от туристов их отличало поведение и однотипная одежда в стиле милитари. По предварительным данным, россияне прибыли в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Ранее мы сообщали о том, что Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян.

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