В субботу, 1 августа, стало известно о том, что российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии. Об этом заявил консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия-24".
Известно о том, что встреча с задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В беседе принимали участие заведующие консульским отделом и консул.
Напомним, что на территории одного из минских санаториев арестовали группу из 32 россиян. Агентство БелТА сообщило, что от туристов их отличало поведение и однотипная одежда в стиле милитари. По предварительным данным, россияне прибыли в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Ранее мы сообщали о том, что Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян.
Видео:YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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