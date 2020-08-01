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Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

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Украина намерена привлечь их к ответственности "за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе". 

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украиныю

28 лицам, из которых девять — граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации

сказано в сообщении

Отмечается, что украинская сторона намерена прилечь россиян к ответственности "за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе".

Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии.

Видео:YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: задержанные в белоруссии, киев, минск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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