Украина намерена привлечь их к ответственности "за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе".

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украиныю

28 лицам, из которых девять — граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации сказано в сообщении

Отмечается, что украинская сторона намерена прилечь россиян к ответственности "за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе".

Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии.

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