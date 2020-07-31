Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

Глава государства провел оперативное совещание, в рамках которого выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся внести ясность в ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие. Российский лидер верит в то, что россиян освободят. Он подчеркнул, что задержание было безосновательным. Помимо этого, президент обсудил с Совбезом социально-экономические вопросы.

Напомним, что на территории одного из минских санаториев арестовали группу из 32 россиян. Агентство БелТА сообщило, что от туристов их отличало поведение и однотипная одежда в стиле милитари. По предварительным данным, россияне прибыли в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Ранее мы сообщили, что Австрия снимет запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА