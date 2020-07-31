Приезжающим придется провести 10 дней на карантине.

Австрия снимет запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа. Об этом сообщил венский международный аэропорт. Чиновники отметили, что при этом в стране вводится ряд ограничений, касающихся въезда. Прибывшим гостям из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, а также 10 дней провести в карантине.

В список неблагоприятных в эпидемиологическом плане стран попали РФ, Египет, провинция Хубэй в Китае, Белоруссия, Бразилия, Португалия, США, Украина, Швеция и еще 22 государства.

Граждане Евросоюза и Австрии, а также люди с видом жительства в Австрии смогут сделать тест на коронавирус по приезде в страну в течение 48 часов. До получения результатов они обязаны соблюдать карантин.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию.

Видео: Youtube/ NBC News