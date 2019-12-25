В некоторые российские города авиакомпании не будет летать до 14 августа, в другие - до 24 октября.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании. Об этом сообщили "РИА Новости".

Перевозчики, осуществляющие рейсы в Москву из Минска, – это российский "Аэрофлот" и белорусская "Белавиа" - продлили приостановку рейсов сообщение "Белавиа"

Напомним, что "Белавиа" приостановила регулярные рейсы с РФ из-за пандемии коронавируса сначала до 31 июля, а после - до 7 августа. В список "невылетных" городов попали Петербург, Москва, Калининград. По этим направлениям авиасообщение отменено до 14 августа. В Нижний Новгород, Казань и Воронеж перевозчик не будет летать до 24 октября.

Россия переходит ко второму этапу возобновления авиасообщения.