"Белавиа" перестала летать в Калининград и Петербург

Ограничения будут действовать до 10 апреля.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 23 марта по 10 апреля перестанет летать в Петербург и Калининград. Об этом представители авиакомпании сообщили в Facebook.

Незадолго до этого "Белавив" прекратила полеты в ряд стран Европы и Азии, в некоторые города России и аэропорт "Жуковский".

Возвратить деньги за билет, поменять дату вылета или переоформить маршрут на отмененные рейсы можно вплоть до 31 декабря 2020 года. Пассажиров просят следить за обновлениями на сайте авиакомпании.

Россия закрывает авиасообщение с большинством стран кроме их столиц.