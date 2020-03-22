Россия закрывает авиасообщение с большинством стран кроме их столиц

Росавиация в воскресенье, 22 марта, расширила список стран, куда будут ограничены вылеты регулярных пассажирских рейсов из-за распространения коронавируса. Список из более чем сотни городов-столиц стран представлен на сайте ведомства.
Ограничения на вылеты будут действовать с полуночи 23 марта. Для перевозки граждан на родину из и в Россию будут продолжать курсировать чартерные рейсы.
Ранее было опубликовано сообщение о том, что ограничены полеты в Турцию (останутся только рейсы в Стамбул), Японию (останется Токио), Вьетнам (останется Ханой) и Таиланд (останется Бангкок).
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