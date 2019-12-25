На втором этапе возобновления авиасообщения самолеты начнут летать в ОАЭ и Мальдивы.

Названы следующие страны, с которыми Россия намерена открыть авиасообщение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных ведомств.

На следующем этапе планируют возобновить авиасообщение с Южной Кореей. По данным "Интерфакса", Россия рассматривает возможность полетов в Венгрию. ОАЭ уже уведомили Россию о намерении открыть границы. Предложение находится на стадии рассмотрения.

Напомним, что 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростава-на-Дону. Самолеты полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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