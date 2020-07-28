Китайские специалисты считают, что российские конструкторы сделали акцент на скорости самолета.

В Китае оценили характеристики МиГ-41. Об этом китайское военно-техническое издание Sohu.

МиГ-41 создадут с лазерным оружием, которое будет сжигать головки самонаведения ракет. Кроме того, он сможет перехватывать ракеты на большой высоте и в ближнем космосе. Самолет станет частью противоракетной обороны. В Китае уверены, что создатели МиГ-41 учтут "слабые места" Су-57. Возможно перехватчик будет представлен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Истребитель сможет легко уходить от преследователей и ракет.

В Sohu уверены, что новейший истребитель-перехватчик соберет в себе наиболее перспективные идеи, которые были в истребителе пятого поколения Су-57.

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Видео: Youtube/Саблид