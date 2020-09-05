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В США заявили о неспособности России создать МиГ-41
Сегодня, 9:22
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lesjasap

В США заявили о неспособности России создать МиГ-41

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Военный эксперт предположил, что военные из РФ продлят эксплуатацию МиГ-31 после 2030 года.

В США заявили о неспособности России создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41, известный как ПАК ДП. Об этом в издании Aviation Week & Space Technology рассказал военный эксперт павел Бутковский. По слова специалиста, военные не получат замену перехватчику-истребителю МиГ-31 к 2030 году.

Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет

Павел Бутковский, военный аналитик

Эксперт считает, что частично задачи, которые сейчас ставятся перед МиГ-41 будут переданы истребителю пятого поколения Су-57. Также, по мнению Бутковского, армия продлит срок службы МиГ-31 за счет его модернизации.

Напомним, что над концепциями вариантов ПАК ДП сейчас работают представители конструкторских юро "МиГ" и "Сухой". 

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Фото: Pixabay.com

Теги: aviation week and space technology, миг-41
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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