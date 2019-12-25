"Чжунго цзюньван" рассказали о возможностях российского самолета, который впервые поднимается в небо в 2025 году.

Российский МиГ-41 сможет эффективно выполнять задачи в ближнем космосе. Об этом сообщили журналисты китайского издания "Чжунго цзюньван". Специалисты раскрыли преимущества нового истребителя. По данным экспертов, самолет сможет захватывать цели в ближнем космосе, а также в условиях сурового арктического климата. На борту будут размещены высокотехнологические устройства, которые помогут ликвидировать объекты противника в любой обстановке.

В КНР полагают, что МиГ-41 будет незаметным для радиолокационных систем врага. Российский истребитель также получит лазерные установки и ракеты класса "воздух-воздух". На портале отметили, что первый полет нового боевого самолета запланирован разработчиками на 2025 год. После проведения успешных испытаний он будет отдан на серийное производство.

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