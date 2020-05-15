Китай: у России появились новые ядерные возможности

Журналисты оценили возможности "Посейдонов".

Китайские журналисты заявили, что у России появились новые ядерные возможности. Материал издания "Чжунго цзюньван" перевели специалисты из "ИноСМИ". Они рассказали, что авторы публикации считают, что Москва сможет убедить сесть любого противника за стол переговоров при помощи новых беспилотных "Посейдонов". Об их создании общественности стало известно еще в 2018 году, когда о разработке Федеральному собранию заявил Владимир Путин.

"Посейдоны" будут являться носителями ядерного заряда с мощностью до 2 Мт. Аппарат способен перемещаться на большой глубине со скоростью в 200 километров в час. Беспилотное устройство создается ради ликвидации авианосных крейсеров, кораблей и береговых целей. Для поражения цели на другом континенте "Посейдоны" могут плыть десятки часов. Однако обычные торпеды и подлодки не смогут его перехватить, так как большую часть времени торпеда будет перемещаться на глубине более 1000 метров.

Напомним, что первая атомарина класса 09851 "Хабаровск" получит на вооружение "Посейдоны". Объект будет спущен на воду через два месяца. После этого ее ждут государственные испытания.

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Видео: YouTube / Минобороны России