"Хабаровск" спустят на воду не раньше конца июня 2020 года.

Стало известно, когда спустят на воду подлодку с "Посейдоном". Об этом журналистам "ТАССа" рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист пояснил, что второй носитель глубоководных аппаратов "Посейдон" - субмарина проекта 09851 под названием "Хабаровск" будет спущена на воду в конце июня. По словам эксперта, этот срок - ориентировочный.

"Хабаровск" будет спущен на воду самое ранее в конце июня. Точной даты пока нет прокомментировал специалист

Журналисты заметили, что в пресс-службе Военно-морского флота России не стали комментировать данную информацию.

Напомним, что первый носитель "Посейдонов" спущен на воду в апреле 2019 года. Подлодку "Белгород" передадут на службу ВМФ в сентябре 2020 года. Изначально подлодка создавалась по проекту 949А, но позже стала относиться к проекту 09852. Как и "Хабаровск", "Белгород" будет нести по шесть "Посейдонов".

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Видео: Youtube/ Минобороны России