АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два.

Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Атомную подводную лодку проекта 098531 "Хабаровск" разработчики планируют спустить на воду через месяц или два. АПЛ станет шестым носителем для беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Строительство "Хабаровска" производится на заводе "Севмаш" в Северодвинске. После спуска подлодки на воду в течение двух лет будут проводиться государственные испытания.

Напомним, что изначально "Хабаровск" должны были спустить на воду еще в конце 2019 года. Однако создатели приняли решение о необходимой доработке подлодки.

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