Москва выигрывает за счет робототехники.

Forbes указал на преимущества русских атомных подводных беспилотников. Американский журналист считает, что Москва получит подобное оружие гораздо раньше Запада. Ейч-Ай Саттон добавил, что ВМС США эффективны с большими командами в количестве от 100 человек. Поэтому субмарины способны находиться в водном пространстве долгое время. Америка способна находить подлодки противника и обеспечивать порядок при ЧС.

В России же экипажи гораздо меньше по составу, поэтому подлодки не могут находиться в море долго. Однако на руку Москве играет развивающаяся отрасль робототехники, способная заменить техникой всю команду. Автор материала вспомнил о разработке "Посейдон" - межконтинентальной автономной торпеде. Аппарат имеет энергоустановку, а также ядерную боеголовку.

Еще одним подводным реактором стал Autonomous Nuclear Turbine Generator. Он занимается снабжением электричеством подводной инфраструктуры, а также работает под коркой льда.

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