Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Акции Amazon поднялись в цене.

Богатейший человек мира Джефф Безос за 15 минут заработал $13,2 млрд. Причиной этого стал резкий скачок акций компании Amazon на постмаркете 30 января. Стоимость увеличилась на 12% и остановилась на отметке в 2,1 тысячи долларов за акцию. Об этом сообщили в Bloomberg.

Рост котировок объясняется успешным квартальным отчетом корпорации. Прибыль Amazon составила 87,4 млрд при прибыли на акцию в 6,47 доллара. При этом эксперты ожидали, что прибыль с акции будет равняться 4,11 долларам.

Состояние Безоса до скачка акций оценивалось в 115,5 млрд долларов по данным Forbes.

Ранее Piter.tv писал о том, что Forbes опубликовал рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года.

Фото: Pixabay.com

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