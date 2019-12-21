Forbes опубликовал рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Разница между участниками рейтинга составил 54 миллиона долларов.

Журнал Forbes назвал имена самых успешных и провальных финансистов уходящего года. При расчете была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 по 13 декабря 2019 года.

Топ со знаком плюс возглавил третий богатейший человек планеты Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В 2019 году его состояние увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. На втором месте расположился глава Facebook Марк Цукерберг с прибылью 22 миллиарда долларов, а третьим стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с показателем в 17,3 миллиарда долларов.

В список "неудачников" вошел индийский бизнесмен Азим Премжи, потерявший за год 14,1 миллиарда долларов. Чуть меньше него потерял основатель компании Amazon Джефф Безос ( 13,1 миллиарда долларов). Идущий третьим председатель Essel Group Субхас Чандра потерял в этом году 3,4 миллиарда долларов.