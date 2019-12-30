Forbes назвал нового богатейшего человека в мире

Миллиардер обошел основателя Amazon Джеффа Безоса.

Генеральный директор французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно впервые возглавил ТОП самых богатых людей мира. Об этом сообщает издание Forbes.

Состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов. Это на 6 миллиардов больше, чем у идущего вторым основателя Amazon Джеффа Безоса. На третьем месте расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием 110,6 млрд.

Арно удалось обойти Безоса благодаря удорожанию акций LVMH, в то время как акции Amazon подешевели. В 2019 его состояние увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Джефф Безос потерял о 13,1 миллиарда долларов.

Видео: Youtube / The Verge, CNBC International TV, Recode