"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам.

В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России. Об этом сообщили журналисты на портале "Чжунго цзюньван". Авторы обзора оценили созданную российскими специалистами систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Китайские эксперты отметили, что Россия смогла в 2015 году создать "надежный щит" в небе не только над собственными границами, но и на территории союзников. В частности, работает система воздушно-космической обороны, которая разработана совместно с Белоруссией. В ближайшее время рФ завершает установку комплекса взаимного оповещения о воздушной угрозе с Казахстаном, Белоруссией и Таджикистаном.

Авторы "Чжунго цзюньван" напомнили, что в 2019 году РФ провела 140 военных учений с участием войск ПВО. На вооружении армии находятся такое оборудование как ЗРК С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и радиолокационная система "Контейнер". В Китае пришли к выводу, что страна полностью готова к ликвидации любой воздушной и космической угрозы благодаря интенсивному обучению военных и превосходству боевой техники.

Россия объявила о продаже ЗРК С-400 в Ирак.