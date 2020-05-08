Поставки заказчик получит в 2021 и 2023 годах.

Минобороны России готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заместителя главы оборонного ведомства страны Алексея Криворучко. Специалист подтвердил информацию в майском выпуске издания "Национальная оборона", который готовится к печати.

Чиновник пояснил, что в 2019 году была организована первая поставка зенитной ракетной системы С-350. На данный момент новый государственный контракт находится на стадии оформления документации. Согласно соглашению, Россия предоставит заказчику четыре ЗРК "Витязь". Поставки техники ожидаются в 2021 и 2023 годах.

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Видео: Youtube/РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ