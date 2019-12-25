Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

В Минобороны России опубликовали документы военного времени, связанные с освобождением Праги от оккупации фашистов во время Второй мировой войны. Чиновники напомнили, что наступление на город длилось с 6 по 8 мая. Армии трех фронтов смогла прорвать оборону противника и вышли на рубеж в 60-150 километров севернее, восточнее и южнее Праги. К утру 9 мая солдаты вышли на Пражское шоссе, по которому военные направились в столицу Чехословакии.

Наступлением советской армии на Прагу командовал генерал-полковник Кирилл Москаленко, который руководил 38-й армией 1-го Украинского фронта. Операция началась на сутки раньше запланированного времени. Приказ о наступлении Москаленко отдал, когда появились сведения о необходимости срочной помощи местному населению. Жители города пытались организовать восстание против фашистов.

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В одном из отчетов боевых действий указано, что к 12 часом дня 9 мая 55-ая гвардейская танковая бригада расположилась в центре Праге. Они находились около гостиницы "Аврора". В ходе операции с 5 по 10 мая в плен освободителей попали 25 тысяч солдат и офицером противника.

Напомним, что информация размещена на мультимедийном разделе "Последний бой перед Победой". Там опубликованы засекреченные ранее журналы боевых действий, приказы, донесения начальству, наградные листы, а также сам план наступательной операции на Прагу.

Ранее Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены, а также о ходе Берлинской операции.