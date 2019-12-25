Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Военное ведомство опубликовало исторические документы по Венской наступательной операции.

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Вены. Публикация на официальном сайте ведомства приурочена к 75-летию событий. Исторический раздел получил название "Венский вальс Победы". В его основе находятся архивные документы, предоставленные фондами Центрального архива военного ведомства. В частности, на сайт размещены фронтовые сводки, боевые донесения, отчеты, схемы наступления, наградные листы, приказы, а также воспоминания участников сражений и фотографии.

В приведенных документах указывается, что 13 апреля войска Красной армии заняли восточную часть Вены. Советские войска получили под свой контроль 137 кварталов, мост через Дунай, а также северный и северо-западный вокзалы. К 14 часам дня солдаты полностью выбили противника с территории города. В последний день битвы представители СССР ликвидировали до 400 солдат противника, а также пленили 570 солдат и офицеров.

Напомним, что освобождение столицы Австрии велось в рамках Венской наступательной операции, которая продолжалась несколько дней. Они велась с 16 марта по 15 апреля 1945 года. В операции принимали участие 2-ий и 3-ий Украинские фронта. Бои велись в западной Венгрии и восточной Австрии.

В память о Великой Победе на портале госуслуг появился новый раздел.

Фото: сайт Минобороны РФ

Видео:Youtube/ DTA RED