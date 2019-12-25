В новом разделе также подробно рассказано обо всех госуслугах для тех, кого каким-то образом коснулась война.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что в память о Великой Победе на портале госуслуг появился новый раздел. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что на портале можно подробно узнать обо всех госуслугах для тех, кого каким-то образом коснулась война.

"Мы постарались собрать самую важную информацию о ключевых событиях войны, блокаде Ленинграда, о сайтах, где можно поделиться историей своей семьи, почитать рассказы фронтовиков и посмотреть архивные документы", —сказано в сообщении.

Кроме того, на портале собраны многочисленные книги, фильмы и картины, посвященные Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов.

Фото:Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник/вк