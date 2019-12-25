В Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.
Петербург практически сравнялся с Москвой. Там индекс самоизоляции упал до 2,7. Наиболее ответственно к соблюдению режима отнеслись жители Воронежа, Перми и Ростова-на-Дону.
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован во Владивостоке и Хабаровске — 4,2 балла.
Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом. При этом число выздоровевших увеличилось на 118 человек. Среди излечившихся 10 петербуржцев и один житель Ленобласти.
Ранее мы сообщали о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.
Фото:скриншот яндекс.карты
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