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В Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов
Сегодня, 16:29
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов

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Наиболее ответственно к соблюдению режима отнеслись жители Воронежа, Перми и Ростова-на-Дону.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. 

Петербург практически сравнялся с Москвой. Там индекс самоизоляции упал до 2,7. Наиболее ответственно к соблюдению режима отнеслись жители Воронежа, Перми и Ростова-на-Дону.

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован во Владивостоке и Хабаровске — 4,2 балла. 

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом. При этом число выздоровевших увеличилось на 118 человек. Среди излечившихся 10 петербуржцев и один житель Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что тёплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.

Фото:скриншот яндекс.карты

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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